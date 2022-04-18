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18:20 18.04.2022

Экологи оценили состояние воды в Шагане после жалобы жителя ЗКО

река Фото: скриншот
Житель Уральска пожаловался на зловонный запах, исходящий от реки, что спровоцировало официальную проверку, передает Zakon.kz.

Как пишет портал «Мой город», зловоние чувствовалось под мостом в сторону Зачаганска. По мнению неравнодушного заявителя, всему виной стал порыв канализационной сети и сток нечистот в реку.

Отмечается, что в ТОО «Батыс су арнасы» данный факт опровергли.

Тогда делом заинтересовались местные эксперты. В Департаменте экологии ЗКО рассказали, что, согласно проведенным анализам, в реке наблюдалось превышение по взвешенным веществам (это связано с обильным таянием снега и смывом с берегов органических минеральных веществ), а также незначительное превышение по аммиаку и ионам аммония. По остальным компонентам превышение предельно допустимой концентрации отсутствует.

Елена Беляева
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