18:20 18.04.2022
Экологи оценили состояние воды в Шагане после жалобы жителя ЗКО
Фото: скриншот
Житель Уральска пожаловался на зловонный запах, исходящий от реки, что спровоцировало официальную проверку, передает Zakon.kz.
Как пишет портал «Мой город», зловоние чувствовалось под мостом в сторону Зачаганска. По мнению неравнодушного заявителя, всему виной стал порыв канализационной сети и сток нечистот в реку.
Отмечается, что в ТОО «Батыс су арнасы» данный факт опровергли.
Тогда делом заинтересовались местные эксперты. В Департаменте экологии ЗКО рассказали, что, согласно проведенным анализам, в реке наблюдалось превышение по взвешенным веществам (это связано с обильным таянием снега и смывом с берегов органических минеральных веществ), а также незначительное превышение по аммиаку и ионам аммония. По остальным компонентам превышение предельно допустимой концентрации отсутствует.