Михаил Кукушкин проиграл на старте чемпионата Сербии

После проигрыша на стартовом сете – 4:7, Михаил сумел преобразовать свою игру, что дало ему успех в последующей партии – 6:4.

Но в решающем сете Кукушкин вынужден был признать поражение – 6:3.

Неудача также постигла еще одного казахстанского теннисиста Александра Недовесова, который не смог справиться в квалификационном раунде с японцем Таро Даниелем – 5:7, 1:6.

Если Михаил Кукушкин покидает корты Белграда, то Александр Недовесов и Андрей Голубев испытают себя еще в играх парного разряда.

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