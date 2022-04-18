18:25 18.04.2022
Михаил Кукушкин проиграл на старте чемпионата Сербии
Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин не смог пройти первый круг грунтового турнира на кортах Белграда, уступив представителю Словении Аляжу Бедене, сообщает Zakon.kz.
После проигрыша на стартовом сете – 4:7, Михаил сумел преобразовать свою игру, что дало ему успех в последующей партии – 6:4.
Но в решающем сете Кукушкин вынужден был признать поражение – 6:3.
Неудача также постигла еще одного казахстанского теннисиста Александра Недовесова, который не смог справиться в квалификационном раунде с японцем Таро Даниелем – 5:7, 1:6.
Если Михаил Кукушкин покидает корты Белграда, то Александр Недовесов и Андрей Голубев испытают себя еще в играх парного разряда.
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