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18:29 18.04.2022

Пенсионер погиб во время крупного пожара в дачном массиве Павлодара

дачный домик Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Спасатели обнаружили тело мужчины во время подсчета пострадавших участков, передает Zakon.kz.
В садоводстве «Надежда» в 03:00 после тушения пожара при осмотре и подсчете пострадавших участков обнаружено тело 74-летнего мужчины. Кроме того, нашли 27-литровый газовый баллон с разорвавшимся корпусом и поврежденным газовым редуктором, – приводит pavlodarnews.kz слова заместителя начальника Департамента по ЧС области Кайрата Шаймарденова.

Отмечается, что с начала пожароопасного периода на территории павлодарских дачных массивов зарегистрировали 20 случаев загораний и семь пожаров, один — в Аксу.

В целом в садоводческих обществах региона огонь уничтожил 478 дачных домиков и хозяйственных построек, из которых 177 были действующими.

Общая площадь горения составила более 180 га.

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