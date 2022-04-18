В Шымкенте и шести регионах объявлено штормовое предупреждение

По данным РГП «Казгидромет», 19 апреля на западе, юге и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, шквал.

На севере, западе области пройдет пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе области и в горных, предгорных районах, порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте 19 апреля синоптики прогнозируют грозу, шквальный ветер.

Кроме того, в Туркестане ожидается гроза, шквал, пыльная буря и ветер.

Днем 19 апреля на юго-западе Северо-Казахстанской области возможен ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

19 апреля на юге, востоке Карагандинской области прогнозируют северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с, днем на юго-востоке области временами 23 м/с.

В центре Кызылординской области – ветер северо-восточный, 15-20 м/с.

Также на западе Атырауской области – ветер юго-восточный, 15-20 м/с.

19 апреля в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, при грозе 17-22 м/с, в районе Жаланашколя порывы 25 м/с.

С прогнозом на завтра, 19 апреля, можно ознакомиться по ссылке.