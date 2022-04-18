200 килограммов наркотиков пытались вывезти из Жамбылской области

Как сообщает пресс-служба МВД РК, 15 апреля на трассе Западная Европа – Западный Китай около села Айша-биби Жамбылского района полицейскими остановлена машина BMW Х5, за рулем которой находился 36-летний житель Туркестанской области. Мужчина попытался скрыться в пешем порядке, но был задержан.

В ходе осмотра в багажнике машины обнаружено восемь мешков с марихуаной общим весом 200 кг. По словам подозреваемого, наркотическое вещество он заготовил еще в августе прошлого года на территории Шуского района, – говорится в сообщении.

Задержанный дал признательные показания и был водворен в ИВС Жамбылского РОП.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 297, ч. 3 УК РК «Незаконное хранение наркотических веществ в особо крупном размере в целях сбыта», согласно которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ведется следствие.