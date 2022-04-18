Главу УОЗ Акмолинской области осудили за хищение бюджетных средств в период пандемии

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до 12 лет.

Судом установлено, что руководитель Управления здравоохранения Акмолинской области и директор ТОО «М.» в группе лиц по предварительному сговору в период объявленного в стране чрезвычайного положения совершил хищение бюджетных средств, выделенных на приобретение отдельного медицинского оборудования (наркозно-дыхательные аппараты в количестве двух штук, медицинские больничные кровати в количестве семи штук, аппарат ИВЛ в количестве одной штуки). В результате чего произведен закуп оборудования, бывшего в употреблении, снятого с производства и без гарантии от заводов-изготовителей, что не соответствовало требованиям, предъявляемым действующим законодательством. Преступными действиями со стороны этих двух подсудимых причинен материальный ущерб государству в особо крупном размере на сумму 86 млн 895 тыс. тенге. Пресс-служба Кокшетауского городского суда

Отмечается, что третий участник сговора подписал отдельные документы после его освобождения от должности главного врача областного противотуберкулезного диспансера, из-за чего государству причинен материальный ущерб в сумме более 25 млн тенге.

Прокурор просил назначить наказание первым двум подозреваемым по 10 лет, а третьему – восемь лет лишения свободы.

Подсудимые вину не признали.

Приговором суда глава УОЗ и директор ТОО осуждены по ст.189, ч. 4, п. 2 УК РК к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным запретом на занятие должностей на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

Экс-глава областного противотуберкулезного диспансера признан виновным по отдельному эпизоду по ст. 195, ч. 4 УК «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и освобожден от уголовной ответственности, ввиду применения Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан». Ущерб по делу был возмещен в полном объеме.

Гражданский иск прокурора и потерпевшего удовлетворены, с осужденных взыскано 86,8 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.