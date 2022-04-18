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Законодательство РК
21:50 18.04.2022

Хулиганство подростков в центральном парке Талдыкоргана попало на видео

хулиганы Фото: скриншот
Парни 13-14 лет сначала попытались забраться в кабину аттракциона «Колесо обозрения», а после один из подростков повредил окно рядом стоящей кассы ударом ноги, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 16 апреля около 23:00.

Видео внимательно изучили полицейские и уже установили всех участников – четырех школьников.

По факту составлены административные протоколы, предусмотренные ст. 435 «Хулиганство, совершенное несовершеннолетним» и ст. 442, ч. 2 «Нахождение в ночное время несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей» КоАП РК. Пресс-служба ДП Алматинской области

Родители подростков обязались перед администрацией парка восстановить поврежденное имущество.

Елена Беляева
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