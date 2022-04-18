21:50 18.04.2022
Хулиганство подростков в центральном парке Талдыкоргана попало на видео
Фото: скриншот
Парни 13-14 лет сначала попытались забраться в кабину аттракциона «Колесо обозрения», а после один из подростков повредил окно рядом стоящей кассы ударом ноги, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел 16 апреля около 23:00.
Видео внимательно изучили полицейские и уже установили всех участников – четырех школьников.
По факту составлены административные протоколы, предусмотренные ст. 435 «Хулиганство, совершенное несовершеннолетним» и ст. 442, ч. 2 «Нахождение в ночное время несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей» КоАП РК. Пресс-служба ДП Алматинской области
Родители подростков обязались перед администрацией парка восстановить поврежденное имущество.