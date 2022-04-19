Официальные сайты Instagram и Facebook удалили из поисковой выдачи «Яндекс» в России

Как сообщает ТАСС, похожие результаты выдает и «Поиск Mail.ru». Также при запросах в поисковой системе «Яндекса» появляется плашка «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ».

Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их «зеркала», как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически, – уточнили в «Яндексе».

В пресс-службе VK добавили, что компания действует в соответствии с законом и предписаниями регулятора.

21 марта 2022 года Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих Meta, экстремистской, запретив их работу в России. Отмечается, что граждане и организации не будут привлекаться к ответственности за экстремизм за то, что пользуются этими соцсетями.