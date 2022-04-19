01:45 19.04.2022
Гуманитарную группу для координации с Россией согласилась создать Украина
Фото: unsplash
Замгенсека Организации Объединенных Наций (ООН) Мартин Гриффитс заявил о том, что украинские власти согласны создать контактную группу для координации с Россией по вопросам гуманитарных коридоров, передает Zakon.kz.
ООН предложила России и Украине обсудить виртуально или очно гуманитарные вопросы. В частности, вопросы прекращения огня и создания гуманитарных коридоров. Украина согласилась с нашими предложениями, мы ждем аналогичного ответа от Российской Федерации, – приводит iz.ru слова Гриффитса.
По его словам, организация инициирует проведение под своей эгидой очередной встречи представителей конфликтующих стран в виртуальном или личном формате для обсуждения гуманитарных вопросов.
Замгенсека также сообщил, что в скором времени обсудит ситуацию в Украине с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После Гриффитс намерен вновь посетить Россию.