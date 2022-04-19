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01:45 19.04.2022

Гуманитарную группу для координации с Россией согласилась создать Украина

Украина Фото: unsplash
Замгенсека Организации Объединенных Наций (ООН) Мартин Гриффитс заявил о том, что украинские власти согласны создать контактную группу для координации с Россией по вопросам гуманитарных коридоров, передает Zakon.kz.
ООН предложила России и Украине обсудить виртуально или очно гуманитарные вопросы. В частности, вопросы прекращения огня и создания гуманитарных коридоров. Украина согласилась с нашими предложениями, мы ждем аналогичного ответа от Российской Федерации, – приводит iz.ru слова Гриффитса.

По его словам, организация инициирует проведение под своей эгидой очередной встречи представителей конфликтующих стран в виртуальном или личном формате для обсуждения гуманитарных вопросов.

Замгенсека также сообщил, что в скором времени обсудит ситуацию в Украине с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После Гриффитс намерен вновь посетить Россию.

Елена Беляева
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