Гуманитарную группу для координации с Россией согласилась создать Украина

ООН предложила России и Украине обсудить виртуально или очно гуманитарные вопросы. В частности, вопросы прекращения огня и создания гуманитарных коридоров. Украина согласилась с нашими предложениями, мы ждем аналогичного ответа от Российской Федерации, – приводит iz.ru слова Гриффитса.

По его словам, организация инициирует проведение под своей эгидой очередной встречи представителей конфликтующих стран в виртуальном или личном формате для обсуждения гуманитарных вопросов.

Замгенсека также сообщил, что в скором времени обсудит ситуацию в Украине с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После Гриффитс намерен вновь посетить Россию.