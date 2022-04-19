Франция не зависит от российского газа – Макрон

Франция не зависит от газа из РФ. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, сообщают «Известия».

Европа зависит от российского газа. Но Франция в нем не нуждается. Эммануэль Макрон

По словам Макрона, Париж рассматривает возможность закупки газа у других стран.

Президент Франции также отметил, что планирует обсудить во вторник с американским лидером Джо Байденом и европейскими партнерами новые санкции против РФ.

8 апреля Макрон назвал своим долгом продолжение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Париж с самого начала спецоперации не проявлял ни наивности, ни снисходительности по отношению к РФ.

Кроме того, французский президент заявил, что страна готова стать гарантом безопасности Украины, когда будет достигнуто мирное соглашение.