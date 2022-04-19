06:00 19.04.2022
Франция не зависит от российского газа – Макрон
Фото: Twitter/EmmanuelMacron
Президент Франции отметил, что Париж рассматривает возможность закупки газа у других стран. Он также отметил, что планирует обсудить с Джо Байденом новые санкции против РФ, сообщает Zakon.kz.
Франция не зависит от газа из РФ. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, сообщают «Известия».
Европа зависит от российского газа. Но Франция в нем не нуждается.Эммануэль Макрон
По словам Макрона, Париж рассматривает возможность закупки газа у других стран.
Президент Франции также отметил, что планирует обсудить во вторник с американским лидером Джо Байденом и европейскими партнерами новые санкции против РФ.
8 апреля Макрон назвал своим долгом продолжение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Париж с самого начала спецоперации не проявлял ни наивности, ни снисходительности по отношению к РФ.
Кроме того, французский президент заявил, что страна готова стать гарантом безопасности Украины, когда будет достигнуто мирное соглашение.