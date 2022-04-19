В ЮАР объявили стихийное бедствие из-за наводнений

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса объявил стихийное бедствие в стране в связи с наводнениями в провинции Квазулу-Натал. О введении режима Рамафоса сообщил в Twitter.

Ранее стало известно, что число погибших в результате наводнений возросло до 443 человек. По меньшей мере 120 школ было затоплено.

Наводнение вызвали начавшиеся неделю назад проливные дожди. Власти оценивают нанесенный ущерб в 684 млн долларов.