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06:31 19.04.2022

В ЮАР объявили стихийное бедствие из-за наводнений

Наводнения в ЮАР Фото: pixabay
Наводнения в ЮАР вызвали начавшиеся в середине апреля проливные дожди. Власти оценивают нанесенный ущерб в 684 миллионов долларов, сообщает Zakon.kz.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса объявил стихийное бедствие в стране в связи с наводнениями в провинции Квазулу-Натал. О введении режима Рамафоса сообщил в Twitter.

Ранее стало известно, что число погибших в результате наводнений возросло до 443 человек. По меньшей мере 120 школ было затоплено.

Наводнение вызвали начавшиеся неделю назад проливные дожди. Власти оценивают нанесенный ущерб в 684 млн долларов.

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