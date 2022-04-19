07:15 19.04.2022
Аким Атырау заявил об информационной атаке из-за земельного участка
Фото: Facebook/meyirim.kalaui
Аким Атырау Мейрим Калауи рассказал, как получил земельный участок в 2012 году. Он намерен обратиться в полицию с заявлением о распространении ложной информации, сообщает Zakon.kz.
Аким Атырау Мейрим Калауи рассказал, что в последние дни в социальных сетях публикуются материалы с ложной информацией по поводу приобретения им земельного участка. Об этом он сообщил в Facebook.
Аким отметил, что полное разъяснение он дал еще в 2019 году республиканским СМИ.
10 лет назад (в 2012 году), до поступления на государственную службу, мне по закону был предоставлен земельный участок. Я тогда выступал как услугополучатель от государства. Теперь это хотят связать с моей нынешней работой и заявляют о противоправных действиях с моей стороны. Официально заявляю, что моя работа на государственной службе никак не связана с выделением земельного участка.Мейрим Калауи
Калауи отметил, что это намеренно организованная информационная атака и он считает нужным подать заявление в полицию.
Мейрим Калауи был назначен на должность акима Атырау в марте 2022 года.