1794 казахстанца продолжают лечиться от КВИ

На 19 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1794 человека (850 КВИ+ и 944 КВИ-), из них:

в стационарах – 124,

на амбулаторном уровне – 1670.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 13,

в состоянии крайней степени тяжести – 0,

на аппарате ИВЛ – 2.