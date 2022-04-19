08:21 19.04.2022
1794 казахстанца продолжают лечиться от КВИ
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 10 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 19 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1794 человека (850 КВИ+ и 944 КВИ-), из них:
в стационарах – 124,
на амбулаторном уровне – 1670.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 13,
в состоянии крайней степени тяжести – 0,
на аппарате ИВЛ – 2.
Фото: Минздрав РК