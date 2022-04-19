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08:21 19.04.2022

1794 казахстанца продолжают лечиться от КВИ

Коронавирус Казахстан 19 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 10 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 19 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1794 человека (850 КВИ+ и 944 КВИ-), из них:

  • в стационарах – 124,

  • на амбулаторном уровне – 1670.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 13,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 0,

  • на аппарате ИВЛ – 2.

Коронавирус Казахстан 19 апреля

Фото: Минздрав РК

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