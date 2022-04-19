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09:32 19.04.2022

Маленький борец за общественный порядок восхитил полицейских

Тәуекель Нұртаз Фото: кадр из видео
В Павлодарской области мальчик снял на видео, как ассенизаторская машина сливает талые воды около мечети, и помог полицейским найти правонарушителя, передает Zakon.kz.

1 апреля в Instagram в одном из пабликов было опубликовано видео, где около мечети села Павлодарское ассенизаторская машина сливает талые воды. Автор видео (по голосу было слышно, что это ребенок) озвучил происходящее, отметив, что такое действие является правонарушением.

На данное видео отреагировали полицейские, они провели проверку, установили правонарушителя и привлекли его к ответственности.

Поступок же юного автора – Тәуекеля Нұртаза и его нетерпимость к правонарушениям восхитили полицейских. Поэтому руководством было принято решение наградить мальчика.

В торжественной обстановке ему вручили грамоту и подарили конструктор. Родителям мальчика было вручено благодарственное письмо.

Я не смог пройти мимо, заметив правонарушение, ведь это навредит другим людям, живущим в селе. Тәуекель Нұртаза

Также мальчик сказал, что ему нравится снимать видео и делать ролики, он хочет быть блогером, а когда нужно будет всерьез задуматься над профессией, возможно, посвятит свою жизнь службе в полиции.

Анастасия Стативкина
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