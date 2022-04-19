Группу домушников задержали в Алматы

Задержаны четверо мужчин. Они орудовали в разных районах города, проникая в чужие квартиры и похищая ценные вещи. На данный момент установлена причастность этой преступной группы к трем эпизодам краж. Участники «криминального квартета» водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по ст. 188, ч. 3, п. 3 УК РК. Начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр

Злоумышленники проверяли, нет ли хозяев дома, отжимали окно и проникали в жилище. Брали все, что можно быстро унести — деньги, бытовую технику и золотые изделия.

Фото: polisia.kz

Следствие продолжается. Все четверо участников преступления будут проверяться на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.