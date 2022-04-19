09:38 19.04.2022
Группу домушников задержали в Алматы
Фото: polisia.kz
В Алматы с поличным задержали группу домушников. Подозреваемые в квартирных кражах 1992, 1993 и 1994 годов рождения, передает Zakon.kz.
Задержаны четверо мужчин. Они орудовали в разных районах города, проникая в чужие квартиры и похищая ценные вещи. На данный момент установлена причастность этой преступной группы к трем эпизодам краж. Участники «криминального квартета» водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по ст. 188, ч. 3, п. 3 УК РК.Начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр
Злоумышленники проверяли, нет ли хозяев дома, отжимали окно и проникали в жилище. Брали все, что можно быстро унести — деньги, бытовую технику и золотые изделия.
Следствие продолжается. Все четверо участников преступления будут проверяться на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.
Фото: polisia.kz