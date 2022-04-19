Правительство Казахстана одобрило концепцию развития предпринимательства

Реализация концепции к 2030 году обеспечит рост занятости в данной сфере до 5 млн человек. Ожидаемым эффектом концепции станет увеличение к 2030 году доли МСП в ВВП до 40%, а доли средних компании в ВВП - до 20%, - отметил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

По словам главы правительства, достижение поставленных целей возможно при создании условий и возможностей для граждан по самореализации в качестве предпринимателя, ведении открытого и добросовестного бизнеса.

Премьер поручил министерству нацэкономики совместно с НПП «Атамекен» обеспечить качественную реализацию концепции.

Отраслевым госорганам и акиматам регионов необходимо в недельный срок определить ответственных заместителей первых руководителей. Ерулан Кенжебекович, поручаю вам на регулярной основе проводить с ними заслушивания хода проводимой работы. Алихан Смаилов

Премьер-министр напомнил, что главой государства было поручено завершить до конца текущего года полную автоматизацию системы государственного контроля и надзора субъектов бизнеса, исключив «человеческий фактор». Но по результатам инвентаризации сфер контроля и надзора было установлено, что автоматизированы только 24 из 93 сфер контроля и две сферы надзора из 18.