«Мой герой»: Финалист шоу «Голос» Алишер Каримов посвятил песню отцу

Мой отец – мой герой. Во всех своих достижениях я благодарен своему папе. Он верил в меня, когда я только начинал свой путь, научил меня добиваться своих целей и вкладывать все силы в любимое дело. Благодаря чему сейчас я могу подарить ему песню, в которой передаю все свои чувства и любовь к самому родному человеку! С ждем рождения, папа! – отметил певец в подписи к публикации.

Комментаторы присоединились к поздравлениям и отметили, что папа должен гордиться таким сыном.

Напомним, что Каримов принимал участие в одном из сезонов российского шоу «Голос». Он прошел в финал, но уступил победу кыргызстанцу Александру Волкодаву.

В 2014 году Алишер Каримов занял 10-е место в конкурсе «Новая волна».