10:08 19.04.2022
Тамара Дуйсенова назвала основные вызовы рынка труда до 2030 года
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на заседании правительства озвучила основные вызовы рынка труда до 2030 года, передает корреспондент Zakon.kz.
Проблемой номер один, по словам Тамары Дуйсеновой, является существенный прирост молодежи.
Трудоспособного возраста стали достигать лица, рожденные после 2000 года. По расчетам экспертов, к 2030 году 74% рабочей силы страны будут составлять миллениалы и поколение Z. Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова
Указала она и на недостаточную генерацию рабочих мест в экономике – основным работодателем в последние годы выступает государство и квазигосударственный сектор, а также на ускоренное распространение технологий и инноваций.
Обозначенные вызовы определяют необходимость дальнейшего углубления модернизации системы подготовки кадров. При этом ее основой является Национальная система квалификации.Тамара Дуйсенова