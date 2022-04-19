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Законодательство РК
10:24 19.04.2022

Советы юриста: как поступить на воинскую службу по контракту

советы юриста Фото: Zakon.kz
Специалисты юридической клиники КИМЭП разъяснили комиссованному казахстанцу, что нужно сделать для того, чтобы поступить на воинскую службу по контракту, передает Zakon.kz.

Cлужба по контракту включена в воинскую службу. Для заключения контракта необходимо подать заявление начальнику местного органа военного управления или командиру воинской части согласно п. 20 Правил прохождения воинской службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РК.

В заявлении необходимо указать:

  1. фамилию, имя, отчество (если указано в документе, удостоверяющем личность) гражданина, число, месяц и год его рождения, место жительства;

  2. наименование органа для заключения контракта;

  3. срок, на который предполагается заключение контракта.

Вместе с заявлением также нужно предоставить:

  • анкетные данные на бланке установленного образца;

  • подписанную лично автобиографию;

  • оригинал и копию документа, удостоверяющего личность и гражданство;

  • копии документов об образовании (нотариально засвидетельствованные в случае непредставления оригиналов для сверки);

  • копию трудовой книжки при наличии;

  • справку об отсутствии судимости;

  • сведения о сдаче декларации о доходах и имуществе на себя и свою супругу (супруга);

  • характеристику с последнего места службы (работы или учебы).

При этом основаниями для отказа кандидату в приеме на воинскую службу по контракту являются:

  • несоответствие требованиям, определенным ст. 38 закона;

  • результаты специальной проверки, препятствующие поступлению на воинскую службу по контракту, либо отказ кандидата от ее прохождения;

  • несоответствие требованиям по уровню физической подготовки;

  • результаты проведения психофизиологического и полиграфологического исследований, препятствующие поступлению на воинскую службу по контракту.

Следовательно, вам необходимо подать заявление и все необходимые документы начальнику местного органа военного управления или командиру воинской части для поступления на воинскую службу по контракту, так как вы были комиссованы по состоянию здоровья.Специалисты юридической клиники КИМЭП
Лариса Черненко
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