Советы юриста: как поступить на воинскую службу по контракту

Cлужба по контракту включена в воинскую службу. Для заключения контракта необходимо подать заявление начальнику местного органа военного управления или командиру воинской части согласно п. 20 Правил прохождения воинской службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РК.

В заявлении необходимо указать:

фамилию, имя, отчество (если указано в документе, удостоверяющем личность) гражданина, число, месяц и год его рождения, место жительства; наименование органа для заключения контракта; срок, на который предполагается заключение контракта.

Вместе с заявлением также нужно предоставить:

анкетные данные на бланке установленного образца;

подписанную лично автобиографию;

оригинал и копию документа, удостоверяющего личность и гражданство;

копии документов об образовании (нотариально засвидетельствованные в случае непредставления оригиналов для сверки);

копию трудовой книжки при наличии;

справку об отсутствии судимости;

сведения о сдаче декларации о доходах и имуществе на себя и свою супругу (супруга);

характеристику с последнего места службы (работы или учебы).

При этом основаниями для отказа кандидату в приеме на воинскую службу по контракту являются:

несоответствие требованиям, определенным ст. 38 закона;

результаты специальной проверки, препятствующие поступлению на воинскую службу по контракту, либо отказ кандидата от ее прохождения;

несоответствие требованиям по уровню физической подготовки;

результаты проведения психофизиологического и полиграфологического исследований, препятствующие поступлению на воинскую службу по контракту.