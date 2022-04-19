Советы юриста: как поступить на воинскую службу по контракту
Cлужба по контракту включена в воинскую службу. Для заключения контракта необходимо подать заявление начальнику местного органа военного управления или командиру воинской части согласно п. 20 Правил прохождения воинской службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РК.
В заявлении необходимо указать:
фамилию, имя, отчество (если указано в документе, удостоверяющем личность) гражданина, число, месяц и год его рождения, место жительства;
наименование органа для заключения контракта;
срок, на который предполагается заключение контракта.
Вместе с заявлением также нужно предоставить:
анкетные данные на бланке установленного образца;
подписанную лично автобиографию;
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность и гражданство;
копии документов об образовании (нотариально засвидетельствованные в случае непредставления оригиналов для сверки);
копию трудовой книжки при наличии;
справку об отсутствии судимости;
сведения о сдаче декларации о доходах и имуществе на себя и свою супругу (супруга);
характеристику с последнего места службы (работы или учебы).
При этом основаниями для отказа кандидату в приеме на воинскую службу по контракту являются:
несоответствие требованиям, определенным ст. 38 закона;
результаты специальной проверки, препятствующие поступлению на воинскую службу по контракту, либо отказ кандидата от ее прохождения;
несоответствие требованиям по уровню физической подготовки;
результаты проведения психофизиологического и полиграфологического исследований, препятствующие поступлению на воинскую службу по контракту.
Следовательно, вам необходимо подать заявление и все необходимые документы начальнику местного органа военного управления или командиру воинской части для поступления на воинскую службу по контракту, так как вы были комиссованы по состоянию здоровья.Специалисты юридической клиники КИМЭП