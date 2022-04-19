Доктор перечислил четыре продукта, способствующих развитию деменции

По словам доктора Мишеля Лучано из Эдинбургского университета (Великобритания), для предотвращения деменции и поддержания здоровья мозга нужно есть как можно меньше насыщенных жиров, пишет сайт ferra.

Наиболее опасным считаются: молочные продукты, пальмовое и сливочное масло, мясо.

Как отмечает врач, из-за употребления продуктов, богатых насыщенными жирами, в старости у людей ухудшаются мыслительные способности. Это доказывают и научные исследования.

Люди, у которых в крови много насыщенных жиров, больше подвержены развитию старческого слабоумия, в том числе болезни Альцгеймера.

В ходе проведенного исследования ученые во главе с доктором Майкеном Дженсеном и доктором Маньей Кох из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана проанализировали образцы крови более тысячи пожилых людей (у 498 из них спустя примерно пять лет возникла деменция).

Всего эксперты пытались найти в этих образцах 45 разновидностей жировых частиц.

Оказалось, что пожилые люди, у которых в крови много насыщенных жиров, имеют больше шансов на возникновение когнитивных проблем и развитие болезни Альцгеймера, чем те, у кого высокий уровень линолевой кислоты (полиненасыщенной жирной кислоты омега-6) в организме.

Данные опубликованы в 2021 году в издании The American Journal of Human Nutrition.