«Казфосфат» снизил цену на удобрения

В условиях изменения климата, появления новых подходов к использованию земель и выращиванию сельскохозяйственных культур «Казфосфат», как предприятие полного производственного цикла, продолжает работу по повышению качества выпускаемой продукции, ее конкурентоспособности, созданию новых видов комплексных удобрений с учетом климата, состояния почвы и выращиваемых культур.

Компания ТОО «Казфосфат» была основана 27 октября 1999 года. Головной офис находится в Алматы. Производственные мощности сосредоточены в Жамбылской области.

Основные виды деятельности компании: проведение геологоразведочных работ, добыча и переработка фосфоритной руды, производство и реализация желтого фосфора и его производных, фосфорных минеральных удобрений и кормовых фосфатов, выпуск на основе минерального сырья промышленной продукции.