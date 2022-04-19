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Законодательство РК
10:43 19.04.2022

«Казфосфат» снизил цену на удобрения

компания, снижение цен на удобрение Фото: ТОО «Казфосфат»
ТОО «Казфосфат» снизило цены на фосфорные удобрения. В результате цена для сельхозтоваропроизводителей опустится с 207 тыс. тенге до 195 тыс. тенге за тонну (с НДС и доставкой).

В условиях изменения климата, появления новых подходов к использованию земель и выращиванию сельскохозяйственных культур «Казфосфат», как предприятие полного производственного цикла, продолжает работу по повышению качества выпускаемой продукции, ее конкурентоспособности, созданию новых видов комплексных удобрений с учетом климата, состояния почвы и выращиваемых культур.

Компания ТОО «Казфосфат» была основана 27 октября 1999 года. Головной офис находится в Алматы. Производственные мощности сосредоточены в Жамбылской области.

Основные виды деятельности компании: проведение геологоразведочных работ, добыча и переработка фосфоритной руды, производство и реализация желтого фосфора и его производных, фосфорных минеральных удобрений и кормовых фосфатов, выпуск на основе минерального сырья промышленной продукции.

Анастасия Московчук
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