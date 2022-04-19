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10:38 19.04.2022

Диетолог рассказала о продуктах, усиливающих чувство голода

продукты, голод Фото: pixabay
Каждый день организму нужно получать достаточное количество жиров, белков и углеводов. Диетологи отмечают, что если каких-то элементов недостаточно, то чувство голода быстро вернется, передает Zakon.kz.

Организм хочет есть еще больше после употребления фастфуда, так как не получает из него полезные вещества. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина.

Это можно сравнить с поведением золотоискателя. Ему тоже нужно много руды, чтобы найти немного ценного золотого песка. Организм получает много углеводов и жиров из фастфуда, а других полезных веществ минимум, поэтому хочется есть еще. Пока организм ищет полезные вещества в фастфуде, аппетит только усиливается. Диетолог Елена Соломатина

«Быстрая еда» создает кратковременное чувство насыщения благодаря наличию в ней большого количества жиров. Но после этого чувство голода возвращается, если вновь удовлетворить его фастфудом, то ситуация повторится. Избыток калорий приводит к росту жировой ткани. Если этой ткани становится слишком много, то она начинает диктовать организму свою волю, добавила диетолог.

Гормон лептин в нормальной ситуации должен «говорить», что организм насытился едой и больше не хочет, но вместо этого он начинает давать неправильные сигналы. В итоге чем полнее человек становится, тем он больше хочет есть. Елена Соломатина

Вредны такие продукты, как крекеры, чипсы, шоколад, алкоголь, макаронные изделия, булочки и белый хлеб, хлопья. Быстро перекусив с утра вредными углеводами, организм начинает чувствовать приближающийся голод уже через пару часов.

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