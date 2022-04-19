Строительство БАКАД: в Алматинской области закроют трассу
По проекту планируется закрыть автодорогу республиканского значения Алматы – Шамалган – Узынагаш на 23-м км на пересечении поселков Кыргауылды и Райымбек и БАКАД. В результате подъезд к Алматы по дороге Алматы – Шамалган – Узынагаш будет затруднен.Начальник УАП ДП Алматинской области Нурлан Искаков
По словам Искакова, объездные дороги будут проходить по улицам Кокдала и Инкарбекова села Кыргауылды, а также улицам Суюнбая и Наурыз села Райымбек.
Предварительно, данные ограничения будут действовать со 2 мая по сентябрь 2022 года.Начальник УАП ДП Алматинской области Нурлан Искаков
В полиции попросили отнестись к ситуации с пониманием и заблаговременно планировать маршруты движения.
БАКАД – один из крупнейших инфраструктурных проектов в истории Казахстана. Трасса будет проходить по территории трех районов Алматинской области – Карасайского, Илийского и Талгарского.
По расчетам специалистов, БАКАД призвана снизить транспортный поток в черте Алматы, уменьшить количество транзитного автотранспорта и улучшить экологическую обстановку. Объездная дорога разгрузит улицы мегаполиса на 60%.
Также известно, что в Алматы до БАКАД пробьют еще две улицы.
Кроме того, летом 2021 года экс-премьер-министр Аскар Мамин поручил завершить строительство БАКАД к концу 2022 года.
Строительство БАКАД является важным для развития не только Алматинской агломерации, но и транзитно-транспортного потенциала всей страны.Аскар Мамин