Строительство БАКАД: в Алматинской области закроют трассу

По проекту планируется закрыть автодорогу республиканского значения Алматы – Шамалган – Узынагаш на 23-м км на пересечении поселков Кыргауылды и Райымбек и БАКАД. В результате подъезд к Алматы по дороге Алматы – Шамалган – Узынагаш будет затруднен. Начальник УАП ДП Алматинской области Нурлан Искаков

По словам Искакова, объездные дороги будут проходить по улицам Кокдала и Инкарбекова села Кыргауылды, а также улицам Суюнбая и Наурыз села Райымбек.

Предварительно, данные ограничения будут действовать со 2 мая по сентябрь 2022 года. Начальник УАП ДП Алматинской области Нурлан Искаков

В полиции попросили отнестись к ситуации с пониманием и заблаговременно планировать маршруты движения.

БАКАД – один из крупнейших инфраструктурных проектов в истории Казахстана. Трасса будет проходить по территории трех районов Алматинской области – Карасайского, Илийского и Талгарского.

По расчетам специалистов, БАКАД призвана снизить транспортный поток в черте Алматы, уменьшить количество транзитного автотранспорта и улучшить экологическую обстановку. Объездная дорога разгрузит улицы мегаполиса на 60%.

Также известно, что в Алматы до БАКАД пробьют еще две улицы.

Кроме того, летом 2021 года экс-премьер-министр Аскар Мамин поручил завершить строительство БАКАД к концу 2022 года.