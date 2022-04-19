Какие вопросы поднимают родители особенных детей в Карагандинской области

По данным сайта акимата Карагандинской области, при участии руководителей областных управлений, акимов городов и районов обсуждались вопросы доступности образования, медицинской помощи, посещения учреждений культуры и занятий физкультурой и спортом детей с ограниченными возможностями по здоровью.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

На предыдущей встрече глава региона дал ряд поручений по вопросам, которые поступили от родителей. Что было сделано, доложили главы профильных ведомств.

По просьбе родителей была разработана анкета, которую актуализировали через систему Google на двух языках, – рассказала руководитель управления образования Гульсум Кожахметова. – Результаты анкетирования проанализированы. На встрече с родителями были сделаны выводы и даны соответствующие поручения руководителям организаций образования. В мае пройдёт повторное анкетирование по всем проблемным зонам.

Также определена дата начала работы Центра для детей с аутизмом – 1 сентября. Увеличить охват детей ранним выявлением заболеваний позволило открытие ещё одной ПМПК в Караганде.

Для выпускников, которые не могут продолжить обучение в колледжах, открыты десятые производственные классы. Там обновлено оборудование, а также закуплено все необходимое для агарного, швейного и слесарного обучения.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Продолжается подготовка специалистов для работы с особенными детьми. В мае дополнительное обучение пройдут более 600 педагогов и 60 родителей. Начнутся онлайн-курсы российской академии по адаптивной физической культуре. Их посетят 10 тренеров.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В результате у еще 80 детей с аутизмом появится возможность учиться плаванию.

Управление культуры ежегодно старается подготовить свои учреждения для доступа детей с особыми потребностями. В этом году будут адаптированы Дом культуры глухих и три музея – Карагандинский историко-краеведческий, Балхашский и Каркаралинский.

В прошлую встречу родители жаловались на отсутствие информации о реабилитационных центрах. Представитель управления здравоохранения сообщила, что все сведения сейчас находятся в общем доступе. Также размещена информация об очередности в Национальный центр детской реабилитации в Нур-Султане.

Расширен перечень лиц, которые смогут пользоваться услугами инватакси. В Караганде в ближайшее время специальный транспорт станет доступен детям с аутизмом.

Женис Касымбек сообщил, что будет проводить подобные совещания на регулярной основе и требовать от ответственных лиц и ведомств решения вопросов, которые возникают у родителей особенных детей.