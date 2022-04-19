Цены на рыбу и морепродукты значительно выросли в Казахстане

Согласно отчету экспертов еnergyprom, производство рыбы и продуктов ее переработки в январе – марте 2022 года сократилось по отношению к аналогичному периоду 2021-го.

Производство свежей, охлажденной или мороженой рыбы упало за год на 17,4%, до 10,1 тыс. тонн. Выпуск приготовленной и переработанной рыбы, а также икры и ее заменителей уменьшился более чем в два раза, до 2,4 тыс. тонн, – заявили исследователи.

Также они уточняют, что стоимость рыбы за год значительно выросла.

По итогам марта 2022 года цена на свежую или охлажденную рыбу подскочила на 11,2% по сравнению с мартом 2021 года, мороженая рыба подорожала на 9,1%, а переработанная и консервированная рыба выросла в цене сразу на 15,5% за год.

Всего, как добавили эксперты, за месяц цены на свежую или охлажденную рыбу по сравнению с февралем 2022 года выросли на 2,9%, на мороженую — на 2,1%, на переработанную и консервированную — сразу на 4%.

По сравнению с мартом 2021 года цена на скумбрию холодного копчения увеличилась на 11,9%, до 2,6 тыс. тг за кг, соленая сельдь подорожала сразу на 19%, до 1,2 тыс. тг за кг, а шпроты в масле выросли в цене на 13,3%, до 674 тг за 240 г.

Как заявили аналитики, средний объем потребления рыбы и морепродуктов на одного казахстанца в 2021 году составил 14,8 кг — на 2,1% меньше, чем в 2020-м.

Больше всего рыбы и морепродуктов потребили жители Северо-Казахстанской области: 22,3 кг в среднем на душу населения в год. В тройку лидирующих по потреблению рыбы и морепродуктов регионов также вошли Костанайская (21,6 кг) и Восточно-Казахстанская (19,3 кг) области.

Меньше всего рыбы и морепродукты потребили в Шымкенте (лишь 4,6 кг в год на каждого жителя) и Мангистауской области (9,6 кг).