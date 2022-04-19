12:19 19.04.2022
Инструктаж участники январских беспорядков получали через Telegram – Генпрокуратура
Фото: Zakon.kz
Через telegram-канал погромщики получали подробный инструктаж по созданию баррикад и изготовлению коктейлей Молотова, сообщил на брифинге заместитель начальника Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент Zakon.kz.
Житель Жамбылской области, находясь в Алматы, 4 января создал telegram-канал, на который за считанные часы подписалось несколько тысяч участников. Посредством данного telegram-канала его участники получали подробный инструктаж по созданию баррикад, изготовлению коктейлей Молотова, оказанию сопротивления сотрудникам правопорядка и захвату зданий. Заместитель начальника Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов
Далее, по словам Килымжанова, 5 и 6 января через указанный канал шла информация о передвижении погромщиков и корректировка их нападений на государственные объекты Жамбылской области.
Доказательствами следствие располагает. Подозреваемое лицо установлено и находится под арестом. В этом же регионе установлены водитель автомашины «Газель» гражданин С. и его сообщник гражданин К., которые передвигались на указанном авто, раздавали заранее заготовленную арматуру, похищенные полицейские щиты и бронежилеты. Замначальника Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов
Также, по словам Килымжанова, они использовали свой автомобиль для перекрытия дорог, затрудняя передвижение сотрудников правопорядка.
Анализ уголовных дел показывает, что в других регионах, где произошли трагические события, они развивались по идентичным сценариям и имели общую координацию. Данное обстоятельство свидетельствует о наличии единого плана. Например, в Алматы задержаны четыре подозреваемых лица, которые через социальные сети получали инструкции по изготовлению арматурных прутьев и их транспортировке к месту нахождения погромщиков. В настоящее время ведется работа по установлению их координаторов. Елдос Килымжанов