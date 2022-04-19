Инструктаж участники январских беспорядков получали через Telegram – Генпрокуратура

Житель Жамбылской области, находясь в Алматы, 4 января создал telegram-канал, на который за считанные часы подписалось несколько тысяч участников. Посредством данного telegram-канала его участники получали подробный инструктаж по созданию баррикад, изготовлению коктейлей Молотова, оказанию сопротивления сотрудникам правопорядка и захвату зданий. Заместитель начальника Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

Далее, по словам Килымжанова, 5 и 6 января через указанный канал шла информация о передвижении погромщиков и корректировка их нападений на государственные объекты Жамбылской области.

Доказательствами следствие располагает. Подозреваемое лицо установлено и находится под арестом. В этом же регионе установлены водитель автомашины «Газель» гражданин С. и его сообщник гражданин К., которые передвигались на указанном авто, раздавали заранее заготовленную арматуру, похищенные полицейские щиты и бронежилеты. Замначальника Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

Также, по словам Килымжанова, они использовали свой автомобиль для перекрытия дорог, затрудняя передвижение сотрудников правопорядка.