Январские события: 255 уголовных дел направлено в суд

В результате оперативного и качественного расследования следователями органов внутренних дел с обвинительным актом завершено и направлено в суд 255 уголовных дел в отношении 402 обвиняемых. Наибольшее количество таких дел заведено по городу Алматы – 183, Алматинской области – 46, Жамбылской области и полицией на транспорте – по 10 уголовных дел. Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

По словам Адилова, возмещение ущерба потерпевшим по этим делам составило порядка 95 млн тенге.

Принятыми мерами сотрудниками полиции наибольшее возмещение достигнуто по городу Алматы – более 65 млн тенге, в Алматинской области возвращено имущество на 16 млн тенге, в Жамбылской области – более чем на 3 млн тенге и полицейскими на транспорте на сумму, превышающую 10 млн тенге. Санжар Адилов

Начальник Следственного департамента МВД РК напомнил, что следователи органов внутренних дел по январским событиям в основном расследуют уголовные дела, связанные с кражами и другими видами хищений, совершенных на фоне беспорядков. Расследование в отношении организаторов и участников массовых беспорядков, а также террористических атак проводят специальные прокуроры.