12:48 19.04.2022
Генпрокуратура озвучила подробности январского штурма акимата Шымкента
Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК озвучил подробности январского штурма акимата Шымкента, в результате которого были убиты 20 человек, передает корреспондент Zakon.kz.
С каждым днем все больше восстанавливается картина произошедших в январе событий.Заместитель начальник Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов
В пример Килымжанов привел вооруженное нападение на здание акимата Шымкента, начавшееся в ночь с 5 на 6 января 2022 года.
Обеспечением охраны общественного порядка на тот момент занимались сотрудники полиции, которым предстояло сдерживать натиск агрессивной толпы более чем в 3 тыс. человек, многие из них были вооружены огнестрельным оружием.Елдос Килымжанов
Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что сотрудники полиции при этом использовали лишь резиновые пули и свето-шумовые гранаты, однако указанные меры не останавливали преступников, а лишь вселяли уверенность в их безнаказанности, провоцируя массовую агрессию и жестокость.
Только после отражения трех вооруженных атак и наступления реальной угрозы жизни сотрудников полиции принято решение о применении огнестрельного оружия. В результате убито 20 нападавших. 6 января совершено аналогичное вооруженное нападение на здания акимата города Тараза и Департамента государственных доходов Жамбылской области. Заместитель начальник Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов
Килымжанов добавил, что вооруженная группа людей численностью около 500 человек начала обстреливать указанные здания, в результате был убит сотрудник полиции.
В этой связи органами правопорядка был открыт ответный огонь, в результате которого ликвидировано 11 преступников. Согласно результатам медицинских исследований, девять нападавших находились в состоянии алкогольного опьянения и два – под воздействием наркотических средств. Елдос Килымжанов