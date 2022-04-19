Генпрокуратура озвучила подробности январского штурма акимата Шымкента

С каждым днем все больше восстанавливается картина произошедших в январе событий. Заместитель начальник Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

В пример Килымжанов привел вооруженное нападение на здание акимата Шымкента, начавшееся в ночь с 5 на 6 января 2022 года.

Обеспечением охраны общественного порядка на тот момент занимались сотрудники полиции, которым предстояло сдерживать натиск агрессивной толпы более чем в 3 тыс. человек, многие из них были вооружены огнестрельным оружием. Елдос Килымжанов

Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что сотрудники полиции при этом использовали лишь резиновые пули и свето-шумовые гранаты, однако указанные меры не останавливали преступников, а лишь вселяли уверенность в их безнаказанности, провоцируя массовую агрессию и жестокость.

Только после отражения трех вооруженных атак и наступления реальной угрозы жизни сотрудников полиции принято решение о применении огнестрельного оружия. В результате убито 20 нападавших. 6 января совершено аналогичное вооруженное нападение на здания акимата города Тараза и Департамента государственных доходов Жамбылской области. Заместитель начальник Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

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Килымжанов добавил, что вооруженная группа людей численностью около 500 человек начала обстреливать указанные здания, в результате был убит сотрудник полиции.