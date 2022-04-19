Беспорядки-2022: следствие озвучило факты выявления оружейных схронов

Активно ведется работа по обнаружению похищенного огнестрельного оружия. В Алматы задержан приверженец деструктивного религиозного течения «С», у которого обнаружены похищенные из охотничьих магазинов винчестер 12 калибра и два ружья. Заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

Другой факт, по его словам, был в Таразе, где следствие задержало гражданина «Д», у которого изъяты похищенные из Департамента полиции Жамбылской области четыре пистолета «Макарова» и 131 патрон к ним.

В Алматинской области обнаружен схрон огнестрельного оружия ОПГ «Казахстанские», которые хранили свой арсенал в заброшенном здании на окраине поселка Байтерек (Талгарского района).

В указанном тайнике обнаружено 28 единиц оружия, в том числе два автомата «Калашникова», три пистолета «Макарова», четыре пистолета иностранного производства, пять двуствольных и 10 одноствольных ружей, два обреза, патроны различного калибра, свето-шумовая граната и бронежилет. В целом, по стране органами правопорядка обнаружено более 750 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, похищенного в период «январских событий». Елдос Килымжанов

По его словам, наибольшее количество изъято в Жамбылской области - 281 единица, в Алматы - 249 и в Алматинской области - 201 оружие.

Представитель Генпрокуратуры напомнил, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях нет состава иного преступления.

При этом добровольной сдачей не признаются случаи, когда лицо уже задержано с оружием органами правопорядка. Елдос Килымжанов

По словам начальника следственного департамента МВД РК Санжара Адилова, продолжаются оперативные мероприятия по обнаружению и изъятию не только похищенного, но и всех видов незаконно хранящегося, а также незарегистрированного оружия.

Полицейскими страны обнаружено и изъято 1460 единиц оружия и более 35 тыс. боеприпасов. Так, недавно у жителей Тараза изъяты шесть автоматов Калашникова, в том числе один оборудованный для стрельбы гранатами, четыре снаряженных магазина, пистолет Макарова с глушителем и гладкоствольное ружье, похищенные из административного здания Департамента полиции Жамбылской области. Подозреваемые с санкции суда взяты под стражу. Санжар Адилов

7 января на блокпосту автодороги Алматы - Ташкент сотрудниками полиции остановлена автомашина Subaru, в которой обнаружено 10 единиц охотничьего оружия, один пневматический пистолет и снаряжение для охоты.

Позже следствие установило, что жители Жамбылской области водитель и пассажиры причастны к ограблению охотничьего магазина во время массовых беспорядков в Алматы. Пятеро подозреваемых с санкции суда арестованы.