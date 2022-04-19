Многие совершали преступления из-за быстрой наживы — Адилов о январских событиях

Наши следователи внимательно изучают личности привлекаемых к уголовной ответственности лиц и устанавливают обстоятельства, побудившие их к совершению правонарушений во время беспорядков. Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

Как заверил Адилов, следственные органы не преследуют цель привлечь подозреваемых к максимально строгой ответственности.

Понятно, что многие из подозреваемых, являясь добропорядочными гражданами, во время событий совершили преступления, поддавшись соблазну быстрой наживы либо уговорам других лиц, надеясь при этом остаться незамеченными. В связи с этим, с учетом их личности, положительных характеристик и возмещения ущерба, с изменением меры пресечения из-под стражи освобождены 323 подозреваемых. Санжар Адилов

В качестве примера он привел факт, когда 5 января 2022 года двое жителей Алматинской области во время беспорядков в городе Алматы похитили различные товары из магазина «Охотник».

Вина подозреваемых доказана видеозаписями и изъятыми вещественными доказательствами. В дальнейшем, с учетом положительной характеристики, отсутствия судимости, наличия на иждивении малолетних детей, заглаживания причиненного ущерба и признания вины, по ходатайству следственного органа мера пресечения изменена на подписку о невыезде, подозреваемые освобождены из-под стражи. Санжар Адилов

Аналогично освобожден из-под стражи с избранием меры пресечения, не связанной с лишением свободы, 21-летний житель Алматинской области, подозреваемый в совершении ряда краж из торговых центров Алматы. У него на иждивении находятся пожилые родители.

По рассмотренным уголовным делам большинство обвиняемых осуждены к мерам наказаний, которые не предусматривают лишение свободы, а это — 194 лиц из 214.

В Алматы вышли на свободу 145 человек, в Алматинской области — 38 человек, в Туркестанской области — четыре человека, по ДП на транспорте — пять человек, в Жамбылской и Акмолинской областях – по одному осужденному. Более того, в Алматы в отношении еще шести лиц уголовные дела были прекращены за примирением сторон.

К примеру, во время массовых беспорядков в Алматы трое лиц из оружейного магазина «Корган» похитили специальную одежду и охотничьи ножи. Подозреваемые задержаны и взяты под стражу. По окончании расследования уголовное дело направлено в Алмалинский районный суд города Алматы. В связи с признанием вины и возмещением причиненного ущерба приговором суда указанные лица осуждены к двум годам ограничения свободы и освобождены из-под стражи в зале суда. Санжар Адилов

Как заключил представитель МВД РК, под стражей остаются 158 лиц, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений. Вина этих подозреваемых доказывается видеозаписями с мест совершения преступлений, показаниями свидетелей и очевидцев, а также изъятыми вещественными доказательствами.