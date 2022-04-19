13:08 19.04.2022
Бронежилет, патроны и гранаты: на окраине Алматы найдена сумка с оружием
Фото: пресс-служба ДП Алматы
Около кирпичного завода в Алатауском районе Алматы найден тайник c оружием. Боеприпасы были аккуратно упакованы в большую спортивную сумку, сообщает Zakon.kz.
По изъятому арсеналу назначена судебно-баллистическая экспертиза.
Фото: пресс-служба ДП Алматы
Кроме того, найдены бронежилет и металлический щит, очевидно, добытые преступным путем в ходе январских массовых беспорядков. В сумке были спрятаны граната, четыре пистолета, ружье, два обреза, 287 патронов разных калибров. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 287, ч. 2 УК РК. Вместе с тем проводится комплекс оперативных и специальных мероприятий по установлению «автора» тайника и судьбы схрона.Замначальника Департамента полиции Алматы Берик Абильбеков