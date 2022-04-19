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Законодательство РК
13:08 19.04.2022

Бронежилет, патроны и гранаты: на окраине Алматы найдена сумка с оружием

тайник, полиция, Алматы Фото: пресс-служба ДП Алматы
Около кирпичного завода в Алатауском районе Алматы найден тайник c оружием. Боеприпасы были аккуратно упакованы в большую спортивную сумку, сообщает Zakon.kz.

По изъятому арсеналу назначена судебно-баллистическая экспертиза.

оружие, тайник

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Кроме того, найдены бронежилет и металлический щит, очевидно, добытые преступным путем в ходе январских массовых беспорядков. В сумке были спрятаны граната, четыре пистолета, ружье, два обреза, 287 патронов разных калибров. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 287, ч. 2 УК РК. Вместе с тем проводится комплекс оперативных и специальных мероприятий по установлению «автора» тайника и судьбы схрона.Замначальника Департамента полиции Алматы Берик Абильбеков
Анастасия Московчук
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