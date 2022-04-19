Сильный дождь, град и шквал ожидаются в горах Алматы
В горах Алматы 20-21 апреля ожидаются сильный дождь, град и шквал. Временами гроза. Ветер юго-восточный, при грозе порывы ветра могут достичь 17-22 м/с, – говорится в сообщении ДЧС Алматы со ссылкой на штормовое предупреждение «Казгидромета».
Согласно прогнозу, 20 апреля в Алматы пройдет гроза, временами – сильный дождь, порывы ветра составят 15-18 м/с.
В связи с этим ДЧС Алматы не рекомендует жителям мегаполиса оставлять машины под деревьями.
Также при шквалистом усилении ветра рекомендуется:
ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);
если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине;
нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.