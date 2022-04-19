Сильный дождь, град и шквал ожидаются в горах Алматы

Согласно прогнозу, 20 апреля в Алматы пройдет гроза, временами – сильный дождь, порывы ветра составят 15-18 м/с.

В связи с этим ДЧС Алматы не рекомендует жителям мегаполиса оставлять машины под деревьями.

Также при шквалистом усилении ветра рекомендуется:

ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);

если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине;

нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;