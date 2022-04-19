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Законодательство РК
15:34 19.04.2022

Мобильные переводы: c 2023 года информацию будут передавать только по чиновникам

переводы, ИП Фото: Zakon.kz
Только по чиновникам в 2023 году банки начнут предоставлять налоговым органам сведения о лицах, получающих денежные переводы. Одновременно государственные служащие будут обязаны сдавать налоговые декларации.

С 15 апреля 2022 года вступил в силу закон, в соответствии с которым поэтапно вместе со всеобщим декларированием, в течение нескольких лет, налоговая начнет запрашивать и проверять сведения о людях, которые получают доходы от предпринимательской деятельности.

Передача данных начнется в 2023 году и только в отношении госслужащих и их супругов, работников квазигосударственных организаций.

Данные также будут передавать в случае получения человеком 100 и более переводов в месяц от разных отправителей в течение трех месяцев подряд.

  • С 2024 года – добавятся ИП и руководители компаний (до 2023 года ИП в Казахстане вообще освобождены от уплаты налогов).

  • С 2025 года – остальные категории клиентов.

Тем, кто получает переводы от друзей и близких, не о чем беспокоиться. В соответствии с требованиями сохранности банковской тайны, данные о таких переводах налоговым органам передаваться не будут ни сейчас, ни потом.

Совершать и принимать переводы в своих личных целях можно будет так же, как сейчас.

Информацию о налогообложении уточняйте по номеру единого контакт-центра еGov: 1414.

Анастасия Московчук
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