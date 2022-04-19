Мобильные переводы: c 2023 года информацию будут передавать только по чиновникам

С 15 апреля 2022 года вступил в силу закон, в соответствии с которым поэтапно вместе со всеобщим декларированием, в течение нескольких лет, налоговая начнет запрашивать и проверять сведения о людях, которые получают доходы от предпринимательской деятельности.

Передача данных начнется в 2023 году и только в отношении госслужащих и их супругов, работников квазигосударственных организаций.

Данные также будут передавать в случае получения человеком 100 и более переводов в месяц от разных отправителей в течение трех месяцев подряд.

С 2024 года – добавятся ИП и руководители компаний (до 2023 года ИП в Казахстане вообще освобождены от уплаты налогов). С 2025 года – остальные категории клиентов.

Тем, кто получает переводы от друзей и близких, не о чем беспокоиться. В соответствии с требованиями сохранности банковской тайны, данные о таких переводах налоговым органам передаваться не будут ни сейчас, ни потом.

Совершать и принимать переводы в своих личных целях можно будет так же, как сейчас.

Информацию о налогообложении уточняйте по номеру единого контакт-центра еGov: 1414.