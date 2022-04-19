Мобильные переводы: c 2023 года информацию будут передавать только по чиновникам
С 15 апреля 2022 года вступил в силу закон, в соответствии с которым поэтапно вместе со всеобщим декларированием, в течение нескольких лет, налоговая начнет запрашивать и проверять сведения о людях, которые получают доходы от предпринимательской деятельности.
Передача данных начнется в 2023 году и только в отношении госслужащих и их супругов, работников квазигосударственных организаций.
Данные также будут передавать в случае получения человеком 100 и более переводов в месяц от разных отправителей в течение трех месяцев подряд.
С 2024 года – добавятся ИП и руководители компаний (до 2023 года ИП в Казахстане вообще освобождены от уплаты налогов).
С 2025 года – остальные категории клиентов.
Тем, кто получает переводы от друзей и близких, не о чем беспокоиться. В соответствии с требованиями сохранности банковской тайны, данные о таких переводах налоговым органам передаваться не будут ни сейчас, ни потом.
Совершать и принимать переводы в своих личных целях можно будет так же, как сейчас.
Информацию о налогообложении уточняйте по номеру единого контакт-центра еGov: 1414.