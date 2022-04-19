Итальянский футболист установил необычный рекорд

В 33-м туре Серии А «Рома» на выезде сыграла вничью с «Наполи» – 1:1. Единственный гол за римлян забил Стефан Эль-Шаарави по прозвищу Фараон, который отличился на 91-й минуте матча. Для итальянца это третий мяч в текущем сезоне, но при этом все три гола он забил после 90-й минуты, в добавленное время. Ранее Стефан отличился в играх против «Сассуоло», а также во встрече с «Миланом».

В нынешнем сезоне итальянского первенства никому из футболистов, кроме Эль-Шаарави, не удавалось забить три мяча после 90-й минуты матча. Тем самым Фараон стал рекордсменом по этому показателю.

Фото: Instagram/stewel92

Форвард с египетскими корнями сыграл в нынешнем чемпионате в 22 матчах. Эль-Шаарави выступает за римский клуб с прошлого года. До этого он играл за «Дженоа», «Милан» и другие команды. Его стоимость на футбольном рынке оценивают в 7 млн евро.

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