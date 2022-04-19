13:50 19.04.2022
В Узбекистане опровергли информацию о ракетном обстреле с территории Афганистана
Фото: wikimedia.org
Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов опроверг сообщения о якобы ракетном обстреле с территории Афганистана частей Вооруженных cил Узбекистана в районе Термеза, передает Zakon.kz.
По информации gazeta.uz, ситуация на границе с Афганистаном спокойная.
По данным Минобороны и Пограничных войск Узбекистана, на узбекско-афганской границе никакой военной активности не наблюдается.
Просим не поддаваться провокациям.Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов
Сообщения об обстреле появились в некоторых telegram-каналах. В них говорилось, что реактивные снаряды с территории Афганистана запустили боевики ИГ*.
* Организация, запрещенная на территории Казахстана.