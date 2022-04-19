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Законодательство РК
13:50 19.04.2022

В Узбекистане опровергли информацию о ракетном обстреле с территории Афганистана

район Термеза Фото: wikimedia.org
Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов опроверг сообщения о якобы ракетном обстреле с территории Афганистана частей Вооруженных cил Узбекистана в районе Термеза, передает Zakon.kz.

По информации gazeta.uz, ситуация на границе с Афганистаном спокойная.

По данным Минобороны и Пограничных войск Узбекистана, на узбекско-афганской границе никакой военной активности не наблюдается.

Просим не поддаваться провокациям.Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов

Сообщения об обстреле появились в некоторых telegram-каналах. В них говорилось, что реактивные снаряды с территории Афганистана запустили боевики ИГ*.

* Организация, запрещенная на территории Казахстана.

Анастасия Стативкина
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