В Узбекистане опровергли информацию о ракетном обстреле с территории Афганистана

По информации gazeta.uz, ситуация на границе с Афганистаном спокойная.

По данным Минобороны и Пограничных войск Узбекистана, на узбекско-афганской границе никакой военной активности не наблюдается.

Просим не поддаваться провокациям. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов

Сообщения об обстреле появились в некоторых telegram-каналах. В них говорилось, что реактивные снаряды с территории Афганистана запустили боевики ИГ*.

* Организация, запрещенная на территории Казахстана.