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15:13 19.04.2022

Токаев поблагодарил губернатора Омской области за поддержку кандасов

акорда, токаев, омская область, бурков, кандасы, благодарность Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял губернатора Омской области России Александра Буркова. На встрече были обсуждены вопросы взаимовыгодной кооперации регионов Казахстана с Омской областью в сферах торговли, машиностроения, транспорта, сельского хозяйства, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, глава государства отметил, что продуктивное межрегиональное взаимодействие положительно сказывается на показателях взаимной торговли.

Мы уделяем большое внимание развитию межрегионального сотрудничества, в котором Омская область занимает особое место. Товарооборот между Омской областью и Республикой Казахстан превысил 380 млн долларов. Казахстан является партнером номер один для Омской области. Что немаловажно – это приграничная область, где живут казахи, наши соотечественники.Касым-Жомарт Токаев

Президент назвал проживающую на омской земле казахскую диаспору важным связующим звеном и поблагодарил Александра Буркова за особое внимание и всестороннюю поддержку наших кандасов, их духовной связи с исторической Родиной.

акорда, токаев, омская область, бурков, кандасы, благодарность

Фото: akorda.kz

Кроме того, глава государства сообщил, что казахстанцы признательны администрации и жителям Омской области за увековечение в регионе памяти великих сыновей казахского народа Шокана Уалиханова и Сакена Сейфуллина.

В свою очередь губернатор Александр Бурков рассказал о готовности региона сотрудничать с казахстанскими компаниями в таких сферах, как агропромышленный комплекс, производство продуктов питания, нефтехимия и строительный сектор.

Динара Халдарова
Россия Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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