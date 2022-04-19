Диетолог рассказала, как снизить вес к лету

Снижение веса – это хорошая цель, особенно если она подкрепляется здоровым подходом, когда в основу поставлена забота о своем теле. Большинство из тех, кто хочет снизить вес к лету, к свадьбе, к отпуску или к корпоративу, стремятся сделать это как можно быстрее и любой ценой. Диетолог Анастасия Колпакова

По словам диетолога, чаще всего люди сидят на краткосрочных жестких диетах: голодают, пьют травяные чаи, употребляют бады. Последние обладают слабительным и мочегонным действием. Основной эффект снижения веса достигается за счет уменьшения количества жидкости в теле. Жесткие ограничения провоцируют на срывы: сброшенные три-пять килограмм с легкостью возвращаются за несколько дней.

Наше тело не машина, способная сжечь определенное количество жира к нужной дате. В среднем в неделю ваше тело способно сжечь 1-1,5% жировой массы от текущего веса. Соответственно и цель, к которой вы стремитесь, должна быть реальной: если ваш вес составляет 70 килограммов при росте 167 сантиметров, до лета вы вполне можете стать легче на 3-5 килограммов. Анастасия Колпакова

По мнению эксперта, при снижении веса нужно выбирать стратегию дефицита калорий на основе здорового питания, дозированно включая в рацион любимые блюда. Это поможет уберечь от срывов и сформировать здоровые привычки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.