Определены госорганы, предоставляющие персональные данные в рамках соглашения о взаимной правовой помощи

Целью проекта является определить перечень центральных и иных государственных органов, уполномоченных на выполнение положений соглашения.

Соглашение предусматривает создание правовых основ сотрудничества между государствами – участниками Содружества Независимых Государств для оказания взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными: о наличии (отсутствии) гражданства, постановке на миграционный учет, выдаче виз, документах, удостоверяющих личность и т.д.

Так, предусматривается, что:

Министерство юстиции РК предоставляет данные по вопросам недвижимого имущества, зарегистрированного на имя субъекта персональных данных, по обязательствам имущественного характера, имеющихся у субъекта персональных данных;

Министерство внутренних дел РК – данные по вопросам наличия (отсутствия) гражданства, документов, дающих право на постоянное (временное) пребывание (проживание), постановки на миграционный учет или регистрации по месту жительства (месту пребывания) граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, выдачи виз, дающих право на въезд;

Генеральная прокуратура РК (по согласованию) – по вопросам, связанным с привлечением субъекта персональных данных к уголовной или административной ответственности.

Как ожидается, соглашение обеспечит правовое регулирование государствами – участниками Содружества Независимых Государств мер по оказанию взаимной помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными.

Проект размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 4 мая.