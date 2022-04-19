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Законодательство РК
17:07 19.04.2022

Определены госорганы, предоставляющие персональные данные в рамках соглашения о взаимной правовой помощи

соглашение по обмену персональными данными Фото: polisia.kz
МВД РК подготовило проект постановления правительства по мерам реализации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными от 18 декабря 2020 года, сообщает Zakon.kz.

Целью проекта является определить перечень центральных и иных государственных органов, уполномоченных на выполнение положений соглашения.

Соглашение предусматривает создание правовых основ сотрудничества между государствами – участниками Содружества Независимых Государств для оказания взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными: о наличии (отсутствии) гражданства, постановке на миграционный учет, выдаче виз, документах, удостоверяющих личность и т.д.

Так, предусматривается, что:

  • Министерство юстиции РК предоставляет данные по вопросам недвижимого имущества, зарегистрированного на имя субъекта персональных данных, по обязательствам имущественного характера, имеющихся у субъекта персональных данных;

  • Министерство внутренних дел РК – данные по вопросам наличия (отсутствия) гражданства, документов, дающих право на постоянное (временное) пребывание (проживание), постановки на миграционный учет или регистрации по месту жительства (месту пребывания) граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, выдачи виз, дающих право на въезд;

  • Генеральная прокуратура РК (по согласованию) – по вопросам, связанным с привлечением субъекта персональных данных к уголовной или административной ответственности.

Как ожидается, соглашение обеспечит правовое регулирование государствами – участниками Содружества Независимых Государств мер по оказанию взаимной помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными.

Проект размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 4 мая.

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