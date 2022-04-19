Определены госорганы, предоставляющие персональные данные в рамках соглашения о взаимной правовой помощи
Целью проекта является определить перечень центральных и иных государственных органов, уполномоченных на выполнение положений соглашения.
Соглашение предусматривает создание правовых основ сотрудничества между государствами – участниками Содружества Независимых Государств для оказания взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными: о наличии (отсутствии) гражданства, постановке на миграционный учет, выдаче виз, документах, удостоверяющих личность и т.д.
Так, предусматривается, что:
Министерство юстиции РК предоставляет данные по вопросам недвижимого имущества, зарегистрированного на имя субъекта персональных данных, по обязательствам имущественного характера, имеющихся у субъекта персональных данных;
Министерство внутренних дел РК – данные по вопросам наличия (отсутствия) гражданства, документов, дающих право на постоянное (временное) пребывание (проживание), постановки на миграционный учет или регистрации по месту жительства (месту пребывания) граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, выдачи виз, дающих право на въезд;
Генеральная прокуратура РК (по согласованию) – по вопросам, связанным с привлечением субъекта персональных данных к уголовной или административной ответственности.
Как ожидается, соглашение обеспечит правовое регулирование государствами – участниками Содружества Независимых Государств мер по оказанию взаимной помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными.
Проект размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 4 мая.