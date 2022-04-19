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Законодательство РК
17:14 19.04.2022

Тело младенца нашли на рынке в Костанае

полиция, обнаружили тело ребенка Фото: Zakon.kz
В Костанае мужчина на рынке «Беркут» обнаружил пакет с телом новорожденной девочки, передает Zakon.kz.
19 апреля около 17:00 на территории рынка «Беркут» 37-летний мужчина обнаружил пакет, в котором находился новорожденный ребенок без признаков жизни.ДП Костанайской области

По данному факту начато досудебное производство, предусмотренное ст. 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка». Проводятся следственные действия, назначены экспертизы.

Полиция обратилась к населению с просьбой сообщить известную информацию по данному факту.

Анастасия Стативкина
Костанай
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