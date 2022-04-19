Тело младенца нашли на рынке в Костанае

19 апреля около 17:00 на территории рынка «Беркут» 37-летний мужчина обнаружил пакет, в котором находился новорожденный ребенок без признаков жизни. ДП Костанайской области

По данному факту начато досудебное производство, предусмотренное ст. 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка». Проводятся следственные действия, назначены экспертизы.

Полиция обратилась к населению с просьбой сообщить известную информацию по данному факту.