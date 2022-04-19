Нобелевский лауреат рассказал, какие инвестиции принесут прибыль

Говоря о причине множественных кризисов по всем параметрам нашей жизни на Nobel Fest, нобелевский лауреат пояснил, что человечество слишком озабочено экономической прибылью.

Мы обеспокоены ростом ВВП, экономическим ростом, сосредоточены лишь на массовом производстве и потреблении, все хотят извлекать все больше денег, причем как можно быстрее. Да, мы могли продолжать так работать до 1998 года, до 2008 года, когда парадигма свободного рынка и глобализации давала экономический рост, процветание в развитых и развивающихся странах. Появилось ощущение, что если будем экономику поднимать и дальше следовать свободному рынку, укорачиванию времени роста ВВП, то качество жизни, экология, социальные вопросы будут решены автоматически. Но теперь этот «замкнутый круг» (экономика-экология-общество) не работает. Нобелевский лауреат Рае Квон Чунг

Нынче во всем мире экономический рост не улучшает качество жизни людей и только вредит экологии, убежден эксперт. По его мнению, человечество достигло такой планки, когда экономический рост возможен, если принесены в жертву забота об экологии и рабочих местах для сотрудников, чтобы уменьшить затраты.

Рабочая сила становится затратной частью. Чтобы снизить расходы на зарплаты работникам, нужно проводить сокращения или снижать гонорары. Соответственно, у людей доход будет снижаться, что ухудшает качество жизни. Также для экономии используется дешевое топливо. Текущая парадигма заставляет бизнес платить меньше денег в виде зарплаты (а это – снижение качества жизни) и меньше тратить на природные ресурсы (используют вредный уголь). Человеческие и природные ресурсы рассматриваются с точки зрения затрат. Нобелевский лауреат Рае Квон Чунг

Чтобы изменить ситуацию, нобелевский лауреат предлагает сосредоточиться на долгосрочном качестве жизни, на вопросах социальной безопасности, благосостоянии, природных ресурсах. И переложить ответственность за рост экономики с рынка на правительства стран.