Техника Apple без переплат: Евразийский банк превращает кредит в рассрочку

Приближаются майские праздники, а какой же праздник без подарков себе или любимым людям? Поэтому Евразийский банк совместно с официальными ресселлерами бренда Apple в Казахстане решил порадовать любителей продукции компании кредитованием с опцией рассрочки: можно не копить, а купить то, что хочется, прямо сейчас.

Но и это еще не все. Оформляя рассрочку, вы получаете до 30% скидки на определенные оригинальные аксессуары Apple. Так что можно не только приобрести новенькие гаджеты, но и сразу «приодеть» их.

Специальное предложение доступно на все самые желанные продукты бренда: невероятные новинки компании этого года – флагманские смартфоны iPhone 13 и iPhone 13 Pro не оставят никого равнодушным, а также iPhone SE, который благодаря сочетанию функциональности, размеру и наличию Touch ID идеально подойдет в качестве подарка ребенку-школьнику или вашим бабушкам и дедушкам.

Фото: Apple

Самый популярный iPad 9-го поколения, который будет надежным помощником в учебе и работе, и суперлегкий MacBook Air на чипе M1, мощность которого прослужит вам долгие годы, ждут своих владельцев! Можно обновить и часы: в рассрочку доступны Apple Watch SE и Apple Watch третьего и седьмого поколения.

Любите слушать музыку? Тогда покупайте AirPods, с таким качеством звука ваши любимые песни заиграют намного круче. Найдется подарок себе и своим близким на любой вкус!

Уникальное предложение действует только в магазинах официальных реселлеров Apple в Казахстане – iPoint, Sulpak, Technodom, Mechta, Evrika, Fora и DNS. Предложение доступно до 8 мая 2022. Не откладывайте свои мечты на потом – исполняйте их сейчас!

Партнерский материал