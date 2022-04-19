Названы знаки зодиака, представители которых обожают делать ремонт

Как пишет интернет-издание «Пятый канал», в Топ-5 вошли рожденные под такими созвездиями, как Овен, Близнецы, Дева, Телец и Водолей.

По мнению астрологов, представители этих знаков зодиака обожают менять облик жилого пространства и получают огромное удовольствие от процесса.

Овен предпочитает перемены, которые можно воплотить за вечер (перекрасить стену, повесить полку, сделать перестановку) и избегает глобальных проектов.

Рожденный под этим созвездием не терпит скуки, из-за чего едва ли не каждую неделю он может менять интерьер в комнате или квартире.

Близнецы. Для представителей этого знака зодиака все вокруг должно гармонировать — от пола до посуды, и ему ничего не стоит переклеить обои или перекрасить стены.

Рожденные под этим созвездием считают, что даже съемная квартира должна быть уютной. Представитель Близнецов либо починит сам, либо найдет другое место, но не пожелает жить в доме, где имеются неисправности.

Дева — по своей натуре перфекционисты, и не терпят даже едва заметных недостатков в квартире.

Если рожденный под созвездием Девы решит перекрасить стены, то заодно обновит и пол, и потолок, чтобы ни одна деталь интерьера не выбивалась из общей картинки. И траты их не останавливают.

Телец аккуратен и основателен во всем, где требуется ручная работа, но идеальным полем деятельности для него является дача.

Представитель этого знака зодиака больше склонен к наружным работам, чем к интерьерным. Зато на свежем воздухе сделает все в лучшем виде и превратит стандартные шесть соток в райский уголок.

Водолей. Рожденный под этим созвездием предпочитает обустраивать дом по последнему слову техники.

В «умном» доме представитель этого знака зодиака чувствует себя максимально комфортно и готов раскошелиться на современные приборы, солнечные панели, хорошее отопление и многое другое.