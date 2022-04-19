СМИ: Байден планирует добиваться переизбрания в 2024 году

Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на свои источники.

Это последнее указание на то, что Байден собирается переизбираться на второй срок, отмечает газета. Ранее нынешний президент говорил о планах вновь бороться за Белый дом на пресс-конференции в Брюсселе в марте.

Отмечается, что он сказал об этом Бараку Обаме, заявив, что только он, Байден, сможет одолеть Дональда Трампа, который также намерен вернуть себе президентский пост.

Белый дом отказался комментировать беседу изданию, а один из советников Байдена сказал, что президент сам публично заявлял, что собирается пойти на второй срок.

Газета указывает, что планам Бадена добиться переизбрания могут помешать низкие рейтинги. Так, согласно данным последнего опроса, проведенного на прошлой неделе телекомпанией CNBC, деятельность Байдена на посту президента сейчас одобряют всего 38% американцев, не одобряют - 53%. А его экономическую политику одобряют лишь 35% опрошенных. Но до выборов 2024 года еще далеко, и положение в экономике может измениться, считают наблюдатели.

The Hill также указывает на возраст Джо Байдена. Нынешнему президенту США сейчас 79 лет и к следующим выборам ему исполнится уже 82 года.