Второй автопробег KiaGO: Открывая Казахстан!

Там они посетили пещеру Акмешит и древний комплекс Акыртас.

Цель автопробега, организованного официальным дистрибьютором Kia в Казахстане, компанией Allur Motor Qazaqstan в составе автомобильной компании Allur, – развитие автотуризма в республике, популяризация туристических мест и повышение культуры внутреннего туризма. Чтобы все большее число казахстанцев могли взглянуть на неповторимую красоту и историческое наследие своей страны с непривычных ракурсов, не забывая о бережном отношении к природе.

Фото: Kia

Маршрут трехдневного пробега город Алматы – урочище Танбалы – пещера Сказка – город Шымкент – пещера Акмешит – комплекс Акыртас – город Алматы протяженностью около двух тысяч километров включал разные дорожные покрытия – от гладкого бетона автобана до разбитого асфальта и грунтовок, чтобы участники могли полноценно испытать автомобили Kia, прочувствовав характер каждой модели. Колонна из семи автомобилей включала седаны Cerato и K5, а также кроссоверы Soul, Seltos и Sorento, в очередной раз доказав, что для автотуризма в Казахстане вовсе не обязательно иметь внедорожник.

Фото: Kia

Историко-археологический комплекс Танбалы в 170 км к северо-западу от Алматы является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь природные красоты тесно переплетаются с историей степного края, которую отражают культовые места, святилища и могильники. Главная особенность Танбалы – около 5 тысяч древних наскальных изображений.

Пещера Акмешит в 80 км от Шымкента считается одним из десяти чудес Казахстана, священным местом и объектом паломничества. Акмешит имеет 200 метров в длину, 65 м в ширину и 25 м в высоту. В пещере растут деревья, гнездятся птицы, а по скальному массиву стекают капли воды. Здесь посетителей ждут совершенно особая атмосфера и фантастические виды.

Фото: Kia

Как отметили организаторы пробега, такие поездки помогают делать открытия, совершать прорывы и просто наслаждаться природой, отдыхая от городской суеты. Это и есть то самое движение, которое вдохновляет.

Автопробег KiaGO: Открывая Казахстан!