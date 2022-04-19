14 лошадей утонули в озере в Акмолинской области

В декабре 2021 года в Ерейментауский отдел полиции обратился 45-летний местный житель, рассказав, что у него пропали 14 лошадей. Со 2 по 8 декабря животные находились на вольном выпасе в районе отгонного участка. Ущерб оценен в сумму 7 млн 500 тыс. тенге. Следственным отделом данный факт был занесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 188-1, ч. 2 «Скотокрадство». Пресс-служба ДП Алматинской области

Сотрудники полиции более трех месяцев проводили необходимые оперативно-розыскные мероприятия: проверяли овраги, пустыри, лесопосадки в районе исчезновения животных, а также автомашины, занимающиеся перевозкой скота, возможные рынки сбыта мяса животных.

12 апреля туши утонувших лошадей были обнаружены в озере Кызыл Сор.

Установлено, что скот погиб в зимний период, провалившись под тонкий слой льда. По своим свойствам озеро является наполовину пресным, наполовину соленым и не подвергается полному обледенению при низких температурах.

Уголовное дело по данному факту было прекращено за отсутствием состава преступления.