200-килограммовую белугу выловили в Атырау

В настоящее время состояние рыбы удовлетворительное, она размещена в бассейне Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода, ведется постоянное наблюдение. Предполагается получить порядка 34 килограммов икры. Пресс-служба Комитета рыбного хозяйства МЭГПР

Самка белуги весом 190 кг, длиной 2,47 м, была выловлена на тоневом участке «Малая Дамба» реки Жайык рыболовецкой бригадой ТОО «Имени Амангельды» с участием рыбаков Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода.

Фото: пресс-служба Комитета рыбного хозяйства МЭГПР

Отметим, что в Казахстане, как и в других прикаспийских государствах, запрещается вылов из естественной среды осетровых видов рыб в коммерческих целях.