19:03 19.04.2022
200-килограммовую белугу выловили в Атырау
Фото: пресс-служба Комитета рыбного хозяйства МЭГПР
В Атырау выловлена гигантская белуга весом около 200 килограммов. Рыбу доставили на производственную базу осетрового рыбоводного завода для обследования, передает Zakon.kz.
В настоящее время состояние рыбы удовлетворительное, она размещена в бассейне Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода, ведется постоянное наблюдение. Предполагается получить порядка 34 килограммов икры.Пресс-служба Комитета рыбного хозяйства МЭГПР
Самка белуги весом 190 кг, длиной 2,47 м, была выловлена на тоневом участке «Малая Дамба» реки Жайык рыболовецкой бригадой ТОО «Имени Амангельды» с участием рыбаков Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода.
Фото: пресс-служба Комитета рыбного хозяйства МЭГПР
Отметим, что в Казахстане, как и в других прикаспийских государствах, запрещается вылов из естественной среды осетровых видов рыб в коммерческих целях.