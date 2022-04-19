19:36 19.04.2022
Елбасы посетил выставку воспитанников художественной школы – клуба ЮНЕСКО
Фото: elbasy.kz
Нурсултан Назарбаев посетил выставку творческих работ воспитанников Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО, сообщает Zakon.kz.
Елбасы посетил выставку картин и поделок детей, организованную в Музее Первого Президента в рамках фестиваля детского творчества «Мой Казахстан – моя земля».
Фото: elbasy.kz
Фото: elbasy.kz
В ходе посещения Нурсултан Назарбаев побеседовал с юными художниками и ознакомился с новыми экспонатами тематических залов музея.
Фото: elbasy.kz
Фото: elbasy.kz