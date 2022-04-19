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19:36 19.04.2022

Елбасы посетил выставку воспитанников художественной школы – клуба ЮНЕСКО

Выставка творческих работ ЮНЕСКО Фото: elbasy.kz
Нурсултан Назарбаев посетил выставку творческих работ воспитанников Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО, сообщает Zakon.kz.

Елбасы посетил выставку картин и поделок детей, организованную в Музее Первого Президента в рамках фестиваля детского творчества «Мой Казахстан – моя земля».

Выставка творческих работ ЮНЕСКО

Фото: elbasy.kz

Выставка творческих работ ЮНЕСКО

Фото: elbasy.kz

В ходе посещения Нурсултан Назарбаев побеседовал с юными художниками и ознакомился с новыми экспонатами тематических залов музея.

Выставка творческих работ ЮНЕСКО

Фото: elbasy.kz

Выставка творческих работ ЮНЕСКО

Фото: elbasy.kz

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