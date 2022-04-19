Елбасы посетил выставку воспитанников художественной школы – клуба ЮНЕСКО

Елбасы посетил выставку картин и поделок детей, организованную в Музее Первого Президента в рамках фестиваля детского творчества «Мой Казахстан – моя земля».

Фото: elbasy.kz

Фото: elbasy.kz

В ходе посещения Нурсултан Назарбаев побеседовал с юными художниками и ознакомился с новыми экспонатами тематических залов музея.

Фото: elbasy.kz