Более 6 млн тенге выманила мошенница в Костанае

Жертвами 33-летней мошенницы стали двадцать жителей Костаная. Делом занимались сотрудники Северного отдела полиции УП города. Многоэпизодное дело расследовано и направлено в суд.

Женщина обещала знакомым мясо конины и просила доверчивых покупателей перевести ей часть либо всю сумму денег. Причиненный ущерб составил более четырех миллионов тенге.

Также она, используя телефоны родственников, оформила на них кредит на сумму 1 млн 300 тысяч тенге и 1 млн 420 тысяч тенге. Кроме этого, мошенница заняла у знакомого 500 тысяч тенге и не возвращала в течение двух лет. Замначальника следственного отделения Северного ОП Максат Аскер

Сейчас дело рассматривается в суде по п.4 ч.3 статьи 190 УК РК «Присвоение прав на чужое имущество путем хищения или обмана или злоупотребления доверием и неоднократное мошенничество».

На имя начальника ДП Костанайской области Ерлана Омарбекова от пострадавших поступило благодарственное письмо, в котором отмечается профессионализм полицейского при расследовании уголовного дела.