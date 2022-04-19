Свыше 1 млн тенге выплатят ветеранам ВОВ ко Дню Победы в столице

Самому старшему из ветеранов 102 года, самому младшему – 96 лет. К празднованию Дня победы, 9 мая они получат единовременные выплаты в размере 1 млн тенге (1 013 060 тенге), передает сайт городского акимата.

Приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, кроме участников и инвалидов ЧАЭС, получат по 111 300 тенге. Всего 410 человек, в их числе – военнослужащие, проходившие службу в период ВОВ, лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии, граждане, работавшие в период блокады в Ленинграде, несовершеннолетние узники концлагерей, военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения.

Ветеранам боевых действий на территории других государств (кроме ветеранов боевых действий в Афганистане) – военнослужащим, выполнявшим задачи на таджикско-афганском участке, в международной миротворческой операции в Ираке, участвовавшим в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – предусмотрены выплаты в размере 63 600 тенге. Таковых в столице 810 человек.

Труженики тыла (1946 человек), семьи погибших военнослужащих, супруга (супруг) умершего инвалида ВОВ, лица из числа участников ЧАЭС, эвакуированные (самостоятельно выехавшие) из зон отчуждения получат к 9 мая по 34 980 тенге. Всего – 2686 человек.

Отметим, что выплаты ветераны начнут получать уже завтра.

Кроме этого, из средств местного бюджета ветеранам Великой Отечественной войны оказываются следующие бесплатные услуги: