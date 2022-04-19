МВФ существенно ухудшил прогноз мировой экономики

Причиной World Economic Outlook от МВФ называет ситуацию в Украине.

Она привела к гуманитарному кризису, а экономический ущерб от конфликта будет способствовать значительному замедлению мирового роста и усугубит инфляцию. Цены на топливо и продовольствие быстро выросли, что наиболее поразило население в странах с низким уровнем дохода.

Санкции, введенные странами Запада против Москвы привели к резкому подорожанию углеводородов. Согласно докладу МВФ, в этом году цена на нефть вырастет почти на 55% по сравнению с предыдущим годом, а на газ – на 147%.

Организация также предупредила, что возможный запрет на импорт российских нефти и газа еще больше ударит по европейским и развивающимся экономикам, приведет к ускорению инфляции и повышению процентных ставок, в том числе в США.

По прогнозам, глобальный рост замедлится примерно с 6,1% в 2021 году до 3,6% в 2022 и 2023 годах. Это на 0,8 и 0,2 процентных пункта соответственно ниже, чем прогнозировалось в январе.

Так, в странах с развитой экономикой инфляция, согласно нынешнему прогнозу, составит 5,7% в текущем году (на 1,8 п.п. выше январского прогноза) и 2,5% в следующем году (на 0,4 п.п. выше январского прогноза), в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах - 8,7% в 2022 году (на 2,8 п.п. выше январского прогноза) и 6,5% в 2023 году (на 1,8 п.п. выше январского прогноза).

Сообщается, что наибольшее снижение темпов роста ВВП будет наблюдаться в «таких странах, как Германия и Италия, где имеется достаточно крупный промышленный сектор и большая зависимость от импорта энергоресурсов из России».